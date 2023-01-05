РФ не вдалося знищити жодної установки HIMARS, попри всі заяви Кремля – Джон Кірбі

Прессекретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що ЗС РФ не вдалося знищити жодної установки HIMARS, попри всі заяви Кремля

Про це повідомляє видання The Hill, інформує НСН

Зазначається, що наразі немає жодного підтвердження від Кремля про нібито знищення установок HIMARS.

У розмові з журналістами Кірбі заявив, що він бачив заяви РФ про знищення американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, проте США таких даних не мають.

“Будьмо тут максимально зрозумілі. Це війна Росії проти України, Путін може стверджувати все, що він хоче, що це боротьба проти Заходу, що це США воює проти Росії чи НАТО, проте ми всі знаємо, що це нісенітниця”, — заявив Кірбі.

Джон Кірбі заявив, що РФ не вдалося знищити жодної установки HIMARS

Також він заявив, що Штати продовжать свою підтримку українського народу, який зазнає російського вторгнення безпрецедентного масштабу. Тому Україна й надалі отримуватиме системи для самооборони.

Наразі серед арсеналу західних РСЗВ на озброєнні ЗСУ є 18 HIMARS. За даними відкритих джерел, Міноборони РФ вже відрапортувало про знищення 27 HIMARS.

Варто зазначити, що США замовлять для України автоматизовані системи управління вогнем для 18 реактивних систем залпового вогню Himars. Вони дають змогу збирати разом інформацію для ліпшої злагодженості дій різних підрозділів.

До слова, сенат Сполучених Штатів Америки затвердив федеральний бюджет на 2023 рік у розмірі 1,7 трильйона доларів, до якого включено 44 мільярди для підтримки України та союзників США по НАТО.

Як відомо, у новому пакеті військової допомоги на майже два мільярди доларів Сполучені Штати нададуть Україні систему ППО Patriot. Це одні з найкращих комплексів ППО/ПРО у світі.

Згодом американський високопосадовець в коментарі CNN повідомив, що для того, щоб навчити перші українські розрахунки користуванню зентіно-ракетними комплексами Patriot, знадобиться кілька місяців.

До слова, президент РФ Володимир Путін прокоментував постачання Сполученими Штатами систем Patriot Україні, заявивши, що це нібито призведе до затягування війни.

Тим часом у США не зважають на погрози Кремля щодо постачань в Україну оборонних озброєнь, зокрема і передових систем Patriot. Там заявили, що РФ не може диктувати будь-які умови, оскільки вона країна-агресор.

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