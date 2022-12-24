Чи є в Росії зброя, яка могла б знищити ЗРК Patriot – заява військового експерта

Військовий експерт Михайло Притула розповів, чи є в Росії зброя, яка могла б знищити ЗРК Patriot

У Росії немає такої зброї, яка могла б знищити установки ЗРК Patriot, адже їхнє призначення збивати, зокрема, протирадіолокаційні ракети.

Про це в телемарафоні Freeдом заявив військовий експерт Михайло Притула, передає НСН

Напередодні диктатор Володимир Путін, реагуючи на новину про те, що Україна незабаром отримає Patriot, сказав, що “російська зброя поклацає їх, як горішки”.

Притула вважає, що Путін має якось виправдовуватися перед своїм народом, зокрема з приводу того, для чого він розпочав повномасштабне вторгнення РФ в Україну: Що це дало Росії? – Нічого.

У росії немає зброї. яка могла б знищити систему ЗРК Patriot

“Всі ці розповіді, що він буде Patriot клацати… Пробачте, чим? Йому ж треба, щоб якось ракети долетіли до Patriot, а ці системи якраз і призначені, щоб збивати, зокрема, протирадіолокаційні ракети, якими Путін може погрожувати. Що він може протиставити? В Сирії він вже показав можливості своїх великих комплексів. Одна справа воювати з мирними об’єктами, а інше – мати справу з високотехнологічною технікою, якої в Росії в принципі немає”, – каже експерт.

За словами Притули, якщо Путін каже, що “буде клацати”, то, ймовірно, по російському ТБ показуватимуть макети Patriot, які вони нібито знищили.

“Але реально дістатися навіть до пускової установки Patriot вони не матимуть жодної можливості, бо навіть оборона ЗРК також ешелонована. Вона має кілька ешелонів для різних цілей, і принципово неможливо буде Путіну просто вразити один з ракетних комплексів, чим би він не намагався їх дістати. Немає в нього таких.

21 грудня США офіційно оголосили про додатковий пакет військової допомоги, який включатиме ЗРК Patriot. Виступаючи перед журналістами кремлівського пулу диктатор Путін сказав, що армія РФ нібито “поклацає системи Patriot, як горішки”.

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