Байден підписав оборонний бюджет з $800 млн для України

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік на рекордні 858 мільярдів доларів. Документ передбачає 800 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, передає НСН.

Відповідний закон було підписано у п’ятницю, 23 грудня, повідомили у Білому домі.

Цей документ передбачає на оборонні програми США приблизно на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, і приблизно на 10% більше, ніж торішній законопроєкт. Американські законодавці прагнуть врахувати інфляцію та підвищити військову конкурентоспроможність Сполучених Штатів з Китаєм і росією.

З-поміж запланованих витрат — 800 мільйонів доларів на оборонну допомогу у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Байден заявив, що цей закон надає «життєво важливі переваги» та розширює доступ до правосуддя для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони США, закордонних справ і внутрішньої безпеки.

Він зазначив, що хоча радий підтримати ці важливі цілі, деякі положення закону «викликають занепокоєння». Зокрема, за даними ЗМІ, цей закон скасовує вимогу щодо вакцинації проти COVID-19 для військ США. Байден виступав проти цього підтриманого республіканцями положення, але зрештою вирішив прийняти вимоги, щоб домогтися ухвалення закону.

Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет 16 грудня. Палата представників – нижня палата Конгресу – схвалила оборонний бюджет 8 грудня.

Джерело: Громадське

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