Реєстрація авто в Україні подорожчала – скільки коштує отримати номери і техпаспорт

В Україні подорожчала реєстрація авто. Причиною цього стало подорожчання бланкової продукції
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, інформує НСН.
Що змінилось для водіїв
У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нову партію бланкової продукції отримали за вищим тарифом.
Раніше бланкова продукція коштувала 312 грн, а відтепер – 405 грн.
Скільки коштує отримати номери й техпаспорт
Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:
Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) – 955 грн:
- послуга – 200 грн
- бланк свідоцтва – 405 грн
- номерний знак – 350 грн
Реєстрація авто в Україні подорожчала
Для мототранспорту (із видачею номерного знака) – 727 грн:
- послуга – 200 грн
- бланк свідоцтва – 405 грн
- номерний знак – 122 грн
Для причепів (із видачею номерного знака) – 716 грн:
- послуга – 200 грн
- бланк свідоцтва – 405 грн
- номерний знак – 111 грн
Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) – 698 грн:
- послуга – 200 грн
- бланк свідоцтва – 405 грн
- номерний знак – 93 грн
Також окремо можуть нарахувати комісію банківської установи або платіжної системи.
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