Ракетний удар або обстріл – як поводитися на відкритій місцевості: інструкція

Під час війни може трапитися ситуація, коли ракетний удар або обстріл застав людину на вулиці. Яких правил слід дотримуватися під час обстрілу на відкритій місцевості

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись декількох правил.

Про це повідомляє НСН з повідомлення з посиланням на Military Media Center.

Що робити, якщо ракетний удар або обстріл застав на відкритій місцевості

1. Негайно лягайте на землю

Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.

2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот

Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.

3. Рахуйте час від залпу до падіння снаряда

Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.

Що можна назвати ідеальним укриттям?

підвал;

бомбосховище;

воронки від попередніх снарядів;

канави і траншеї.

Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

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