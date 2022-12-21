Ракетні удари по енергетиці України – чи є у росії запасний план і яка тактика ворога

Радник Міноборони України розповів, яку ціль переслідують окупанти, здійснюючи ракетні удари по енергетиці України і яка тактика ворога

Росіяни розраховують, що масованими ракетними ударами по енергетиці України злякають наш народ та примусять до певних дій. Окупанти будуть продовжувати дострілювати свій арсенал, але їх тактика зламалася

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Українського центру безпеки та співпраці, радник Міноборони Сергій Кузан, передає НСН

Яку ціль переслідують окупанти, здійснюючи ракетні удари по енергетиці України

За його словами, у росіян насправді залишився дуже обмежений арсенал дій. Він пояснив, ворог розраховує на постачання іранських ракет та дронів, оскільки хоче завдавати масованих ударів, щоб хоч якось встигнути спричинити гуманітарну кризу

“Вони фактично перестали вважати своїми пріоритетними цілями наші системи ППО, наші військові об’єкти. І так – вони влаштовують для нас гуманітарну катастрофу”, – каже Кузан, – І тоді, за їхнім задумом, люди без води, без тепла та світла мають виходити на вулиці і вимагати від чинної влади припинити цю війну за будь-яку ціну. Це їхня звичайна тактика, яку вони застосовували і в Афганістані, і в Сирії. Ми ж усе це бачили. І тільки об Україну зламалася їхня тактика”.

Він акцентував, що у арсеналі противника фактично більше нічого не залишиться.

“Вони будуть дострілювати свої ракети. Скільки їх у них буде – стільки вони й будуть стріляти. Вони могли б і усі вистріляти за один раз, але в них немає достатньої кількості саме пускових установок: літаків, кораблів – ракетоносіїв, установок наземного базування. Тому вони вистрілюють частину і готують наступну партію ракет”, – вважає Кузан.

Цією кризою, звертає увагу радник Міноборони, росіяни лякають не лише наш народ, а й Захід. За його словами, у разі блекауту українські біженці заполонять країни Європи. Тоді місцеве населення буде незадоволене і повалить свої уряди.

“Бо нібито після того, як Україна буде в темряві, мільйони українських біженців просто заполонять європейські країни. Тоді місцеве населення буде незадоволене і просто повалить свої уряди. Цей розрахунок теж провалюється”, – підсумував Кузан.

Джерело: РБК-Україна

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