Як ракетна тактика окупантів може привести Україну до перемоги – Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що ракетна тактика откупантів лише посилює для України підтримку партнерів, що, своєю чергою, наближує нас до перемоги у війні

Під час телемарафону він пояснив логіку російський ударів. Про це розповідє NNS

“Їх (окупантів – ред.) логіка дуже проста, вони не можуть перемогти українські Збройні сили та взагалі наші Сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Їх мрія – занурити нас з вами в темряву та холод, щоб народ України сказав: “все, досить, хочемо здатися та примусити владу на перемовини”. Після одразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати “сідаймо за стіл перемовин” та давати якісь “гарантії” тощо”, – пояснює Резніков.

Олексій Резніков розповів, як ракетна тактика окупантів може привести Україну до перемоги

Міністр зазначив, що з допомогою цього росіяни можуть намагатися підписати треті мінські домовленості.

“Вони навіть цинічно називають ці удари “гуманітарними обстрілами” та “гуманітарними ракетами”. Це тактика нового військового керівництва, яке призначено відповідати за цю “спецоперацію”, але вони не розуміють одного – такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, це посилює бажання партнерів нас підтримати”, – акцентував Резніков.

Він нагадав, як один з чергових ракетних обстрілів росіян по Україні, який відбувся напередодні зустрічі у форматі “Рамштайн”, призвів до того, що союзники пообіцяли допомогти нам захистити небо. Саме тоді Іспанія погодилася надати Україні свої системи Hawk.

“Тому ці ідіоти (російські війська – ред.) просто роблять речі, які не приведуть їх до перемоги. Вони приведуть нас з вами до нашої перемоги”, – підсумував Резніков.

Учора пройшла восьма хвиля ракетного терору росіян проти нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що захисники знищили понад 60 ракет з понад 70. Армія росії вчергове атакувала нашу енергетичну інфраструктуру з повітря та моря, використавши майже всі наявні типи ракет.

Атаку 5 грудня росіяни провели у кілька хвиль. Внаслідок ударів низка регіонів залишилася без опалення, електро- та водопостачання, у трьох регіонах виникли проблеми зі зв’язком. Зараз на Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині діють аварійні відключення. Проте домогтися блекауту окупанти знову не змогли.

Куди може бути націлена нова ракетна атака рф і хто зливає дані ворогу