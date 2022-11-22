Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилось у росії після дев’яти місяців війни в Україні. Інфографіку він оприлюднив у Twitter, передає NNS.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Резніковим, у росії залишилось:

118 «Іскандерів»,

347 ракет «Онікс»,

6980 ракет С-300,

229 «Калібрів»,

132 Х-101,

150 Х-555

43 «Кинжали».

Ось скільки ракет залишилось у росії: інфографіка від Резнікова

«Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити у мирі», – написав Резніков.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що станом на 20 листопада росія вже випустила по Україні понад 4 700 ракет.

Лише 15 листопада росія вдарила по всій території України 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон», «Орлан-10». ППО збила 77 ракет і 12 дронів.

Раніше ми повідомляли, що осійські війська у війні проти України почали використовувати ще один вид ракет – це ракети комплексу “Луна-М”. У цих ракет відхилення від цілі становить 700 метрів,.