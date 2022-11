Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилось у росії після дев’яти місяців війни в Україні. Інфографіку він оприлюднив у Twitter, передає NNS.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Резніковим, у росії залишилось:

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022