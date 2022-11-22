Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилось у росії після дев’яти місяців війни в Україні. Інфографіку він оприлюднив у Twitter, передає NNS.
Згідно з інформацією, оприлюдненою Резніковим, у росії залишилось:
- 118 «Іскандерів»,
- 347 ракет «Онікс»,
- 6980 ракет С-300,
- 229 «Калібрів»,
- 132 Х-101,
- 150 Х-555
- 43 «Кинжали».
Ось скільки ракет залишилось у росії: інфографіка від Резнікова
«Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити у мирі», – написав Резніков.
Four enemies of the russian missile arsenal:
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що станом на 20 листопада росія вже випустила по Україні понад 4 700 ракет.
Лише 15 листопада росія вдарила по всій території України 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон», «Орлан-10». ППО збила 77 ракет і 12 дронів.
Раніше ми повідомляли, що осійські війська у війні проти України почали використовувати ще один вид ракет – це ракети комплексу “Луна-М”. У цих ракет відхилення від цілі становить 700 метрів,.
Залишки російської ракети “Луна-М” були помічені неподалік позицій бійців легіону. Це свідчить, що росіяни дедалі частіше починають застосовувати старіше озброєння.