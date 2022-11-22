5 /5
Based on 5 ratings
36
Світ
Тег:
36

Скільки ракет залишилось у росіян: Резніков назвав конкретні цифри

Дата
Скільки ракет залишилось у росіян: Резніков назвав конкретні цифри

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилось у росії після дев’яти місяців війни в Україні. Інфографіку він оприлюднив у Twitter, передає NNS.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Резніковим, у росії залишилось:

  • 118 «Іскандерів»,
  • 347 ракет «Онікс»,
  • 6980 ракет С-300,
  • 229 «Калібрів»,
  • 132 Х-101,
  • 150 Х-555
  • 43 «Кинжали».

Ось скільки ракет залишилось у росії: інфографіка від Резнікова

Скільки ракет залишилось у росіян: Резніков назвав конкретні цифри

«Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити у мирі», – написав Резніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що станом на 20 листопада росія вже випустила по Україні понад 4 700 ракет.

Лише 15 листопада росія вдарила по всій території України 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон», «Орлан-10». ППО збила 77 ракет і 12 дронів.

Раніше ми повідомляли, що осійські війська у війні проти України почали використовувати ще один вид ракет – це ракети комплексу “Луна-М”. У цих ракет відхилення від цілі становить 700 метрів,.

Залишки російської ракети “Луна-М” були помічені неподалік позицій бійців легіону. Це свідчить, що росіяни дедалі частіше починають застосовувати старіше озброєння.

Долучитися до обговорення

 

To Top