Скільки доведеться сидіти без світла у разі повномасштабного блекауту – пояснення експерта

Українцям розповіли скільки днів може знадобитися для відновлення енергосистеми у разі повномасштабного блекауту

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає NNS

Так, за словами Харченка, у разі повномасштабного блекауту на відновлення енергосистеми України може знадобитися від 3 до 7-10 днів.

“З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то, за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним – 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання в системі”, – пояснив він..

Крім того, експерт звернув увагу на те, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які б загрожували блекаутом.

“Ніхто у світі жодного разу ще такий експеримент не проводив, ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську і не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід”, – наголосив Харченко.

Він також розповів, що після останнього наймасовішого обстрілу російськими агресорами 15 листопада система стабілізується.

“Удар був потужний. Ситуація складна. Але ті, хто був відключений від електрики, вже мають доступ до нього. Поки що дуже лімітовано, але крок за кроком ситуація покращується”, – запевнив експерт.

Харченко також зазначив, що якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.

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