Ракетна небезпека – в ОК «Південь» оцінили рівень загрози для України з Чорного моря

Попри те, що Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, а погода псується, рівень загрози для України залишається дуже високим. Можливі точкові удари

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву керівника Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, вчора на вечір була зменшена кількість і загального угрупування кораблів РФ у Чорному морі, і ракетоносіїв зокрема.

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“Наразі на чергуванні в чорному морі перебувають два підводних, два надводні ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний залп “Калібрів” може сягати 24 одиниць”, – розповіла вона.

Гуменюк наголосила на тому, що вони не повністю споряджені, однак рівень загрози військові оцінюють як “дуже високий”.

“Хоча погода псується і скоріш за все буде ще маневрування і заведення в пункти базування, пильність втрачати не можна. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові удари, хоча очевидно економлять таку зброю”, – попередила вона.

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