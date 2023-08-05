Привезли Тризуб для щита Батьківщини-матері у Києві – з’явилося відео

Привезли Тризуб для щита Батьківщини-матері у Києві – у мережі з’явилося відео. Стало відомо, коли його встановлять.

Нагадаємо, у Києві замість серпа і молота на Батьківщині-матері встановлять український тризуб. Серп і молот демонтували цього тижня, а тризуб привезли із заводу у передмісті Києва на Печерські пагорби.

Сьогодні, 5 серпня, на Батьківщині-матері почнуть встановлення тризуба.

Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні, передає НСН з посиланням на NV та ТСН

Місце, де буде тризуб на щиті, закриють пластинами. Він буде більший за розмірами, ніж радянський герб.

Тризуб трохи тьмяніший від щита, але архітектор каже, що з часом він стане таким, як і сама батьківщина-мати.

«На виробництві проведуть спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури. Але варто додати, що навіть якщо відтінок відразу повністю не збігатиметься, це не буде довготривалою проблемою. Адже властивості цього сплаву металу такі, що впродовж короткого часу перебування на відкритому повітрі він набуває свого прогнозованого сталого кольору, і через деякий час нові елементи жодним чином не виділятимуться від загальної композиції», — повідомили в музеї.

Привезли Тризуб для щита Батьківщини-матері у Києві: відео

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