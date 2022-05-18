Прогноз погоди на червень в Україні – які умови очікувати у різних регіонах

Погодні умови в Україні різко зміниться на початку літа. Який прогноз погоди на червень дають синоптики

Погода в Україні наступного місяця буде просто чудовою. У цьому нас запевнили метеорологи. Вони спрогнозували, які умови слід очікувати у різних регіонах країни.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У більшості українських міст у перший місяць літа слід очікувати підвищення температури повітря та мінімум опадів.

У Києві очікується теплий червень: буде багато сонячних днів. Середньоденна температура – від 23 до 30 градусів тепла.

У Вінниці спостерігатиметься мінлива хмарність, але без дощів. Стовпчик термометра не підніметься вище 25 градусів.

У Львові прогнозується мінлива хмарність. У місті та області потеплішає до 20-24 градусів Цельсія.

У Харкові не буде дощів. Сразом з тим, синоптики пообіцяли тут більше похмурих днів, ніж у Києві. Температура повітря буде у межах 23-28 градусів.

В Одесі максимальні температурні позначки очікуються на рівні 28 градусів тепла. Ночі будуть прохолоднішими – близько 17 градусів тепла.

У Херсоні на початку літа пройдуть дощі. Повітря у місті прогріється до 26-30 градусів.

Раніше експерти повідомили, що цього літа в Україні очікуються великі перепади температури. Грози та швальний вітер будут змінюватися аномальною спекою.

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