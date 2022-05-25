ПриватБанк відновив послугу, яка була популярна до війни з Росією

ПриватБанк відновив послугу, яка була затребувана у клієнтів до війни з Росією. В українців знову з’явилася можливість купувати за вигідними умовами

Найпопулярніший банк країни повернув українцям розстрочку. Йдеться про кредитування за програмами “Миттєва розстрочка” та “Оплата частинами”. У прес-службі ПриватБанку повідомили, що від сьогодні клієнти знову можуть купувати товари в кредит у мережі магазинів-партнерів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Дізнатися про доступний ліміт на покупки та інформацію про оплату можна У додатку Приват24. Для цього необхідно вибрати вкладку “Сервіси”, перейти на “Кредити”, вибрати “Оплату частинами” або “Миттєву розстрочку”.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, ПриватБанк став абсолютним лідером за сумою кредитів, які були видані за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”. Загальна сума позик за період дії програми становила понад 16 млрд грн.

Керівник дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ПриватБанку Євген Заїграєв повідомив, що після введення військового стану в Україні значно збільшилися обсяги кредитування. У квітні банк встановив абсолютний рекорд: клієнтам мікро- та малого бізнесу за місяць видали понад 4,5 млрд грн кредитів.

З початку бойових дій у країні ПриватБанк видав за всіма кредитними програмами для бізнесу 7,3 млрд грн.

Хто з українців зможе отримати кредит від ПриватБанк під час війни