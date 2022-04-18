Хто з українців зможе отримати кредит від ПриватБанк під час війни

ПриватБанк відновлює кредити для частини українців. Банківську позику зможуть отримати представники малого і мікробізнесу, чия робота критично важлива для виживання країни під час війни

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Умови кредитування

Йдеться, як про фізичних, так і про юридичних осіб. ФОПи зможуть отримати позику в розмірі до 1 мільйона гривень, а юридичним особам можуть позичити до 2 мільйонів. Строк повернення кредиту – до 3 років.

Держава компенсуватиме відсотки за кредитом в рамках програми 5-7-9%. Упродовж дії воєнного стану та ще місяць після нього передбачений нульовий відсоток за кредитом, а далі компенсуватимуть до 5%.

Як повідомили в банку, на цю програму вже виділено 2 мільярди гривень. Кредити надають без поручителів, досить буде особистої поруки власників бізнесу. У ПриватБанку кажуть, що це стало можливим завдяки тому, що банк бере участь у програмі “портфельних державних гарантій”.

Хто може розраховувати на кредити

Ці кредити призначаються саме для підприємств, що належать до сфери малого бізнесу та мікробізнесу. Йдеться, насамперед, про підприємства, що виготовляють продукцію на експорт, а також підприємства, які працюють із постачанням і продажем харчових продуктів та інших товарів першої необхідності. Крім того, кредити також можуть отримати підприємства, що надають транспортні і побутові послуги, а також надають медичну допомогу і працюють у туристичній сфері.

Приблизні суми кредитів, на які може розраховувати те чи інше підприємство, можна подивитись у Приват24 для бізнесу в розділі кредити. Крім того, дізнатись подробиці такого кредитування можна і в працюючих відділеннях ПриватБанку, у своїх менеджерів.

Заявку на отримання кредиту можна подати на сайті банку https://privatbank.ua/business/kredit

Державний Приватбанк знову може стати приватним під час війни