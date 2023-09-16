Українські сили оборони цього тижня нанесли потужні удари по Криму. Військовий експерт Михайло Самусь пояснив,які будуть наслідки для Кремля

ЗСУ завдали потужних ударів по низці військових об’єктів росіян у Криму, а наприкінці серпня знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Оскільки росіянам зараз бракує систем протиповітряної оборони, щоб захистити територію Росії і Крим, знищення С-400 для них є величезною проблемою, яка змушує перетягувати системи ППО з Москви на окупований півострів.

Про це розповів військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, інформує НСН.

Потужні удари по Криму – які будуть наслідки для Кремля пояснив експерт

«Ми бачимо перші елементи операції з деокупації Криму. Проводиться комплексна повітряно-наземна операція: починається все зі знищення системи протиповітряної протиракетної оборони, систем управління, системи радіолокаційної розвідки, РЕБ і так далі. Зараз ми спостерігаємо, як методично вибиваються комплекси далекої дальності С-400, які контролювали повітряний простір в західній частині Чорного моря. Перед цим був деокупований острів Зміїний, який використовувався Росією як пункт контролю над водною поверхнею, акваторією в цьому регіоні. Звільнені «вишки Бойка», які також використовувалися росіянами як для фізичного контролю морської акваторії, так і для створення там додаткового радіолокаційного поля. Там були розміщені системи радіолокаційної розвідки, які висвітлювали водну і повітряну обстановку в цьому регіоні. Все це було зачищено, зараз зачищаються системи ППО і ПРО на території Криму. У результаті цих кроків завдаються удари по Севастополю, знищується корабельний склад вже в самій головній військово-морській базі», – пояснив фахівець

За його словами, далі будуть завдаватися удари по Криму – знищуватимуться командні пункти, склади з боєприпасами, логістичні центри, базування корабельного складу, авіації, ракетних сил.

Росіянам зараз просто фізично не вистачає систем ППО і ПРО, щоб захистити хоча б європейську територію Росії, а також Крим, тож кожне знищення системи С-400 – це величезна проблема для росіян. Як зазначив Самусь, це змушує окупантів або «оголяти» Москву та перетягувати С-400 на окупований півострів, або змиритися з тим, що по Криму буде завдаватися дедалі більше ракетних та авіаційних ударів.

«Ми вже спостерігали удари по аеродромах російської стратегічної авіації, де немає ефективної ППО і ПРО. Всі сили були сконцентровані довкола Москви і, можливо, Санкт-Петербургу, а інші регіони виявилися незахищеними. І потужна система оборони в Криму зараз знищується. А щоб випустити таку систему як С-400, потрібно кілька місяців. Тому в них величезні проблеми», – наголосив експерт.

Як відомо, в ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Унаслідок атаки уражено російський десантний корабель і підводний човен РФ.

Крім того, 23 серпня Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою.

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