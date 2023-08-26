Комплекс С-400 у Криму знищила нова українська ракета – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 23 серпня пускову установку російського ЗРК С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму знищила нова українська ракета.

Про це розповів секретар РНБО в етері «Українського радіо», передає НСН.

«Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно», заявив Данілов.

Він запевнив, що ця ракета є «абсолютно сучасною», її розробили за програмою оборонно-промислового комплексу, яку започаткували у 2020 році.

Знищення російської С-400

В окупованому Криму поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут пролунав вибух. Унаслідок цього повністю знищено саму установку С-400 «Тріумф», встановлені на ній ракети й особовий склад.

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