У зв’язку із збільшенням попиту через спеку, в Україні застосовують обмеження енергоспоживання. Стало відомо, як вимикатимуть світло 18 липня.

Завтра, 18 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу “Укренерго”.

“Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби”, – сказано у повідомленні.

Водночас, у період з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. А у період з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги.

Попит збільшився через спеку – як вимикатимуть світло 18 липня

Найбільше відключень буде ввечері, з 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.

Як ми розповідали, раніше операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах відключення електроенергії.

Мобільний зв’язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.

Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

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