Платіжки з нулями або іншими свідченнями – Нафтогаз роз’яснив, що робити в такій ситуації

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» прокоментувала ситуацію, коли багатьом клієнтам надходять платіжки з нулями або іншими свідченнями, а також пояснила, як чинити споживачам у такій ситуації

Про це пише прес-служба Нафтогазу, передає NNS

«Клієнти отримують платіжки з нулями чи іншими свідченнями. На жаль, таке відбувається вже кілька місяців. Оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують своєчасно передані показання лічильників», – пояснив постачальник газу.

Допомогти вирішити цю проблему можуть дві дії. Так, клієнт може:

1. Звернутися до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз’яснення, чому передані показання лічильника зафіксовані неправильно та звідки взялася зазначена у рахунках сума.

2. Звернутися до НКРЕКП не просто зі скаргою щодо порушення з боку оператора ГРМ (облгазу), а й вимогою провести його перевірку щодо дотримання ліцензійних умов.

Також споживачам порадили фіксувати факт передачі показників лічильника на фото чи відео, а також робити скріншоти в особистому кабінеті чи чаті.

«ГК «Нафтогаз України» рекомендує платити за фактом нарахування, а якщо у вас знову «нуль» — переплатіть. Нагадаємо, що облік газу – зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів)», – додали в компанії.

Чому Нафтогаз продовжує розсилати платіжки за газ українцям, будинки яких зруйновані війною