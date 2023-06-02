Підвищення тарифів на електроенергію – як зменшити суми у платіжках вдвічі

З 1 червня в Україні відбулося підвищення тарифів на електроенергію. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні. Як зменшити суми у платіжках

Як українці можуть зменшити суми в платіжках удвічі розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Перевірте ваш лічильник

Попри те, що тариф на електроенергію зріс, українці все одно мають можливість підключити нічний тариф, який діє з 23:00 до 07:00. Зробивши це, ви можете платити 1,32 грн за кВт-год.

Для цього вам необхідно встановити двозонний лічильник Його можна придбати самостійно або в оператора при замовленні послуги із заміни вартості.

Крім того, потрібно укласти новий двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Щоб такий метод справді працював, варто перенести використання найбільш енерговитратних приладів на нічний час. До них належать пральні машини, духовки, електрочайники, хлібопічки, посудомийні машини тощо.

Підвищення тарифів на електроенергію – як зменшити суми у платіжках

Щодо економії на практиці, то візьмімо велику сім’ю, яка витратила за місяць 300 кВт-год. Відтепер з 1 червня вона платитиме 800 гривень.

Проте якщо перенести частину роботи приладів на нічний тариф, сума платіжки може зменшитися до майже 600 гривень.

Як зміняться суми в платіжках

До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:

1,44 гривні за кВт-год за споживання менш як 250 кВт-год на місяць

1,68 гривні за кВт-год за споживання понад 250 кВт-год на місяць

Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.

Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год – 1320 гривень; за 1 000 кВт-год – 2640 гривень.

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