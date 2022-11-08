Підвищення пенсій з 1 грудня в Україні – кому і на скільки збільшать виплати

Через збільшення прожиткового мінімуму цього року заплановане ще одне підвищення пенсій з 1 грудня. На яке збільшення виплат та хто може розраховувати

У бюджеті на 2022 рік розраховане підвищення пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму – про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. Переглянути суми виплат планують у грудні.

Про це інформує NNS

В Україні очікується підвищення пенсій з 1 грудня

Мінімальна пенсія зросте на 66, максимальна – на 660 грн. Така різниця обумовлена законодавством, у якому прописано що максимальна пенсія не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів, від яких розмір пенсій і залежить. Мінімальна пенсія становитиме 2093 гривень, а максимальна зросте до 20 930 гривень.

Підвищення пенсій торкнеться таких категорій пенсіонерів:

Тих, що отримують мінімальну пенсію. До них належать особи, що досягли пенсійного віку, та не мають необхідного страхового стажу, у зв’язку з чим отримують соціальні виплати.

Пенсіонери що одержують максимальну пенсію.

Особи, що мають понаднормовий страховий стаж. Зак кожний рік роботи пенсіонерам, що мають такий стаж, пенсію збільшуватимуть на 1%. Від грудня 2022 року це становитиме 20,93 гривні.

Зауважимо, що за цей рік це буде вже другий перерахунок пенсійних виплат. Перший пройшов у жовтні цього року, у зв’язку з чим середню пенсію підняли до 4539,36 гривні.

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