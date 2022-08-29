Під час війни українці можуть взяти новий вид відпустки – що потрібно знати

Під час війни українці можуть взяти новий вид відпустки. Про що потрібно знати українцям

Йдеться про відпустку без збереження зарплати, яка надається у рамках Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З 19 липня в Україні набули чинності зміни до Закону “Про відпустки”. Таким чином працівникам, які виїхали з України з початку війни, або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, і можуть підтвердити це довідкою, може надаватися неоплачувана відпустка тривалістю не більше 90 днів до кінця дії військового стану.

Відбувається це обов’язково за заявою працівника. Законом не обмежується можливість брати відпустку кілька разів, але загальна кількість днів не повинна перевищувати 90.

Роботодавець згідно із законом не може відмовити працівникові у наданні відпустки. Щоб отримати свої законні дні відпочинку, співробітник має підтвердити той факт, що він “виїхав за межі території України” або “набув статусу внутрішньо переміщеної особи”. Спосіб підтвердження факту виїзду за межі країни не визначається законом, тому рішення про надання відпустки прийматиметься роботодавцем на підставі наданих доказів, які достатньою мірою підтверджують це.

У разі повернення працівника на роботу, виходячи з умов надання відпустки, особа втрачає право вимагати продовження такої відпустки, якщо 90 днів сплили.

Які відпустки надаються працівникам під час війни — Мінекономіки