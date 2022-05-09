Україна

Під час війни аптекам дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту

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во время войны разрешили продавать лекарства без рецепта

Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів. Під час воєнного стану дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 542, передає NNS

Аптекам дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту

Під час війни аптекам дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту

Згідно з документом, для продажу рецептурних лікарських засобів під час війни не потрібен рецепт. Водночас зміни не стосуються препаратів, які містять наркотичні засоби.

Умовою продажу є надання пацієнтам працівниками аптек під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією.

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