Як зробити повторний огляд МСЕК аби продовжити інвалідність під час війни – МОЗ

Уряд прийняв постанову, згідно якої повторний огляд МСЕК переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану – Міністерство охорони здоров’я

МОЗ звертає увагу, в умовах воєнного стану для осіб з інвалідністю доступ до закладів охорони здоров’я, які здійснюють медико-соціальну експертизу (МСЕК), може бути ускладнений або неможливий. Додатково є великі ризики щодо забезпечення роботи власне медзакладів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті buh.ligazakon.net

Саме тому Уряд прийняв постанову від 30.03.2022 р. № 390, яка дозволяє продовжити дію інвалідності особам, у яких строк інвалідності закінчився у період воєнного стану.

Водночас повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування.

Тому діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду ЛКК чи МСЕК:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні, засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо);

освітні послуги;

відповідні пільги.

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