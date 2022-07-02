Перелік територіальних громад у районах бойових дій оновлено – міста якої області включили до списку

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 29 червня. До переліку включили чотири міста Чернігівській області
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
До переліку ввійшли 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.
Перелік доповнений такими громадами Чернігівської області
Корюківський район:
- Сновська міська територіальна громада.
Новгород-Сіверський район:
- Новгород-Сіверська міська територіальна громада;
- Семенівська міська територіальна громада.
Чернігівський район:
- Городнянська міська територіальна громада.
Критерії для громад
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
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