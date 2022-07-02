Перелік територіальних громад у районах бойових дій оновлено – міста якої області включили до списку

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 29 червня. До переліку включили чотири міста Чернігівській області

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

До переліку ввійшли 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.

Перелік доповнений такими громадами Чернігівської області

Корюківський район:

Сновська міська територіальна громада.

Новгород-Сіверський район:

Новгород-Сіверська міська територіальна громада;

Семенівська міська територіальна громада.

Чернігівський район:

Городнянська міська територіальна громада.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Кабмін змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

Пільги та знижки на навчання учасникам бойових дій та їх сім’ям