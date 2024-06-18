Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

П’ятеро у човні – ДПСУ затримала групу ухилянтів, які планували дістатись Угорщини

Автор -
Журналіст
П’ятеро у човні - ДПСУ затримала групу ухилянтів, які планували дістатись Угорщини

Держприкордонслужба затримала групу ухилянтів, які планували переплисти Тису на надувному човні та дістатись Угорщини.

Вартість такої “послуги” коштувала до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДПСУ.

Як розповідає Держприкордонслужба, 5-ро ухилянтів, зламавши прикордонний паркан, прямували до Тиси з гумовим човном. Вони планували дістатись Угорщини. Співробітники ДПСУ спіймали їх за 150 метрів від річки.

П’ятеро у човні – ДПСУ затримала групу ухилянтів, які планували дістатись Угорщини

П’ятеро у човні - ДПСУ затримала групу ухилянтів, які планували дістатись Угорщини

208 y

“З цікавого: за організацію “переправи” чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів, натомість отримали собі адмінпротоколи”, – додає Державна прикордонна служба України.

За гальна мобілізація

З 14 травня на 90 діб Верховна рада підтримала закон щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Також з 18 травня діє новий закон про мобілізацію. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити у застосунку “Резерв+”, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у ТЦК та СП.

Ще новини України: Заблукали в горах і викликали рятувальників — ДПСУ затримала порушників кордону

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×