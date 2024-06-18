Держприкордонслужба затримала групу ухилянтів, які планували переплисти Тису на надувному човні та дістатись Угорщини.

Вартість такої “послуги” коштувала до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДПСУ.

Як розповідає Держприкордонслужба, 5-ро ухилянтів, зламавши прикордонний паркан, прямували до Тиси з гумовим човном. Вони планували дістатись Угорщини. Співробітники ДПСУ спіймали їх за 150 метрів від річки.

П’ятеро у човні – ДПСУ затримала групу ухилянтів, які планували дістатись Угорщини

“З цікавого: за організацію “переправи” чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів, натомість отримали собі адмінпротоколи”, – додає Державна прикордонна служба України.

За гальна мобілізація

З 14 травня на 90 діб Верховна рада підтримала закон щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Також з 18 травня діє новий закон про мобілізацію. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити у застосунку “Резерв+”, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у ТЦК та СП.

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