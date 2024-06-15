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Події

Заблукали в горах і викликали рятувальників — ДПСУ затримала порушників кордону

Автор -
Журналіст
Заблукали в горах і викликали рятувальників — ДПСУ затримала порушників кордону

Держприкордонслужба повідомила про порушників кордону, які заблукали в горах і викликали рятувальників.

Двоє чоловіків, які, схоже, збиралися незаконно перетнути кордон України і потрапити до Румунії, заблукали в горах і викликали рятувальників.

Про це заявили в Держприкордонслужбі, передають Новини України – НСН.

Заблукали в горах і викликали рятувальників — ДПСУ затримала порушників кордону

Заблукали в горах і викликали рятувальників — ДПСУ затримала порушників кордону

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ДСНС повідомили прикордонникам Чернівецького загону про дзвінок від двох чоловіків, які незаконно намагалися дістатися Румунії, проте заблукали в горах. Прикордонний наряд разом із рятувальниками вже за деякий час знайшов громадян.

У ДПСУ кажуть, що свій шлях фігуранти розпочали вночі й були переконані, що під ранок уже будуть за кордоном. Проте через втому та сильний дощ вони втратили орієнтування. Через це й звернулися по допомогу.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. За спробу незаконного перетину кордону в Україні загрожує штраф або адміністративний арешт.

Ще новини України: На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, забрали зброю і втекли до Румунії

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