Держприкордонслужба повідомила про порушників кордону, які заблукали в горах і викликали рятувальників.

Двоє чоловіків, які, схоже, збиралися незаконно перетнути кордон України і потрапити до Румунії, заблукали в горах і викликали рятувальників.

Про це заявили в Держприкордонслужбі, передають Новини України – НСН.

Заблукали в горах і викликали рятувальників — ДПСУ затримала порушників кордону

ДСНС повідомили прикордонникам Чернівецького загону про дзвінок від двох чоловіків, які незаконно намагалися дістатися Румунії, проте заблукали в горах. Прикордонний наряд разом із рятувальниками вже за деякий час знайшов громадян.

У ДПСУ кажуть, що свій шлях фігуранти розпочали вночі й були переконані, що під ранок уже будуть за кордоном. Проте через втому та сильний дощ вони втратили орієнтування. Через це й звернулися по допомогу.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. За спробу незаконного перетину кордону в Україні загрожує штраф або адміністративний арешт.

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