На берег Тиси винесло тіло загиблого чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді. Це вже десятий випадок із початку травня.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передають Новини України – НСН.

У ДПСУ зазначили, що потопельника винесло на берег річки Тиси в населеному пункті Кречунешті біля українсько-румунського кордону.

Згодом румунські прикордонники повідомили про це українській стороні.

Загалом від початку повномасштабної війни — це вже 34-й загиблий у річці на кордоні України з РумунієюЯк зазначається, глибина річки Тиса, якою проходить кордон між Україною та сусідніми Румунією й Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина — 80 метрів.

На берег Тиси винесло тіло потопельника – вже 10-й випадок з початку травня

Українські чоловіки регулярно намагаються незаконно перетнути кордон з метою уникнення мобілізації.

З перших місяців заборони на перетин кордону розвинувся широкий «ринок послуг» із пропозицією виїхати. «Клієнтам» пропонують пройти через пункти пропуску з фальшивими документами, іти лісами, горами, чи плисти річкою, по якій проходить лінія кордону.

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