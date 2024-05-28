У Державній прикорднній службі України розповіли, кому з українців при перетині кордону військовий квиток не потрібний

Інспектори ДПСУ у пунктах пропуску не перевіряють наявність військового квитка у водіїв, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі, а також возять через держкордон пасажирів та вантажі.

Про це офіційно проінформувала ДПСУ, розповідають Новини України – НСН з посиланням на today.ua.

Деяким водіям в Україні військовий квиток непотрібний – про кого йдеться

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію та військовий облік. Усі чоловіки призовного віку мають протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані у ТЦК. Крім того, військовозобов’язані чоловіки завжди повинні мати при собі військово-обліковий документ (військовий квиток).

Тепер військовозобов’язані чоловіки на вимогу працівників ДПСУ на кордоні мають пред’явити військовий квиток. Також у прикордонному районі чоловіки повинні мати цей документ.

Військовозобов’язані чоловіки, які мають право на виїзд за кордон під час війни, зобов’язані на вимогу інспекторів держприкордонслужбі пред’явити військовий квиток у пункті пропуску через державний кордон України.

Є групи чоловіків, яким при перетині державного кордону військовий квиток не потрібен:

1-а група – водії, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі, а також возять через держкордон пасажирів та вантажі;

2-а група – деякі особи за окремими посадами та держслужби, працівники підприємств залізничного транспорту, а також особи, які мають відношення до кораблів та авіації;

3-я група – чоловіки з інвалідністю;

4-та група – чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Решта чоловіків, які за законом мають право на виїзд з України під час війни, мають у ПП показати працівникам ДПСУ військові квитки. Тому перед виїздом за кордон краще уточнити свої дані у ТЦК та СП й внести інформацію про відстрочку у військовий квиток.

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