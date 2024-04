Оренда житла з правом викупу – це держпрограма, яку можуть запустити через компанію, що координує програму іпотеки “єОселя”

Про це повідомили у пресслужбі “Укрфінжитла” агентству “Інтерфакс-Україна”, передає НСН.

Повідомляється,що у відповідь на соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни, триває робота не лише над удосконаленням програми пільгового кредитування “єОселя”, а й розробка двох потенційних продуктів: оренди з правом викупу та соціальної оренди.

Зазначається, що “Укрфінжитло” зараз активно працює над першим. Формат rent to own не новий, він досить популярний, зокрема, в країнах Європи, досвід яких експерти компанії зараз вивчають, щоб зробити українську модель максимально вигідною та дієвою. Формат rent to own передбачає, що людина спочатку орендує вибране житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів, накопичує кошти на сплату першого внеску і потім угода перетворюється на звичайний кредит.

“Поки що не готові озвучувати деталі щодо ставок, термінів і учасників. Більше конкретики ви почуєте після всіх етапів обговорення з представниками уряду”, – повідомили у пресслужбі.

Оренда житла з правом викупу -в Україні можуть запустити нову державну програму

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) оприлюднило проєкт закону України “Про основні засади житлової політики”. Згідно з тестом законопроєкту, зокрема, передбачено механізми соціального житла, соціального житла з правом викупу, службового житла.

Програма доступного іпотечного кредитування “єОселя” запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі “єОселя” під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) і громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У цю програму інтегровані вісім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, СЕНС і “Банк Кредит Дніпро”. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку “Дія”.

На 8 квітня обсяг виданих кредитів за “єОселею” сягнув 13,586 млрд грн, позики було видано для 8817 сімей. При цьому 28,1% квартир придбано у забудовників: 2262 у готових будинках і 216 у будинках на етапі будівництва.

Як повідомлялося, у 2024 році “Укрфінжитло” планує видати 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою “єОселя”.

Ще новини України: В Україні хочуть запровадити соціальну оренду житла – що відомо