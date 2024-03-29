У Міністерстві економіки України розповіли, скільки українських сімей стали власниками квартир та будинків за програмою «єОселя»

Понад 8,5 тисяч українських родин придбали квартири та будинки за програмою «єОселя» — це 40% від усіх заявників, які прийняли попередню пропозицію від банку-партнера програми. А загальна сума виданих іпотечних кредитів становить більш як 13 мільярдів гривень.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає НСН.

«Ми плануємо, що цього року кредити за програмою отримають принаймні 12 тисяч родин. І постійно працюємо над тим, щоб українці мали кращі можливості поліпшити свої житлові умови за допомогою “єОселі”», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За інформацією «Укрфінжитла», від початку старту програми «єОселя» заявки на участь подали понад 160 тисяч родин. Як уточнюють в компанії, з них визначились та обрали попередню пропозицію від банку-партнера програми — 20 тисяч.

Скільки українських сімей придбали житло за програмою «єОселя» — Мінекономіки

У Мінекономіки нагадують, що скористатись програмою можуть як представники окремих професій, так і люди, які не мають власного житла або хочуть покращити його умови. Заявки подаються через «Дію».

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та силовиків, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

«єОселя»

Програма «єОселя» — це державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка спрямована на забезпечення доступного житла для певних категорій громадян України. Вона почала свою роботу в жовтні 2022 року.

Спочатку передбачалась участь тільки окремих категорій населення: військовослужбовців, медичних працівників, науковців та педагогів. Проте з серпня 2023 року скористатись іпотекою «єОселя» можуть й інші українці.

Мінекономіки реалізовує програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». А банками-партнерами «єОселі» є «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Глобус банк», Sky Bank, «Укрексімбанк», Sense Bank та «Банк Кредит Дніпро».

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