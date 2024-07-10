Під час оновлення даних у ТЦК перевіряють особисту інформацію військовозобов’язаних чоловіків за 37-ма пунктами.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, повідомляють “Новини України – НСН”.

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію, всі чоловіки призовного віку повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. У ТЦК перевірятимуть адреси реєстрації, особисті дані, склад сім’ї, спеціальність, освіту та іншу інформацію.

Оновлення даних – яку особисту інформацію військовозобов’язаних перевіряють у ТЦК

“Законом України “Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів” визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі”, – повідомив Істомін.

Він звернув увагу, що поняття військово-обліковий документ – це не лише військовий квиток. Таким документом вважається і посвідчення про приписку до призовної ділянки, і посвідчення офіцера запасу, і тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Як ми повідомляла раніше, військовозобов’язані можуть перевірити свої облікові дані таким способом:

з’явитися до ТЦК;

через ЦНАП;

у застосунку Резерв+;

Джерело: TELEGRAF

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