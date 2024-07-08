Українцям розповіли, які дані призовників потраплять до електронного реєстру. Згодом це допоможе ТЦК та СП автоматично отримувати всі необхідні відомомсті.

Про це йдеться у проекті закону, передають «Новини України – НСН».

Так, в Україні триває активна робота над впровадженням електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, до якого вноситимуться персональні дані громадян, зокрема, номери телефонів та адреси електронної пошти. Це дозволить ТЦК та СП автоматично отримувати всі необхідні відомості.

При цьому в електронний реєстр, проект закону про який було зареєстровано у Раді, інформацію будуть вносити відразу з кількох міністерств.

Зокрема, в пояснювальній записці йдеться, що до Реєстру будуть вносити такі відомості:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані щодо необхідності комплектування особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Які дані призовників потраплять до електронного реєстру – перелік

Реєстр військовозобов’язаних

До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонується віднести:

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості щодо володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в’їзд до України;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

дата та номер, короткий зміст протоколу та/або постанови у особі у справі про адміністративне правопорушення, передбачену статтями 210, 210-1 КУпАП;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню, – виконавчі документи;

відомості про статус ветерана війни;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, у тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними та дорожньо-будівельними машинами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право керування прогулянковим судном та посвідчення судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документи, що надають право керування прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого виданого документа , що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

відомості про осіб, які зникли безвісти.

У свою чергу до службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонується відносити:

виконання військового обов’язку та проходження військової служби;

військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Держателем Реєстру;

висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи);

проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”;

відомості про участь у бойових діях.

Зверніть увагу, що згідно із законопроектом, дані про особу, яка підлягає мобілізації в Україні, збиратимуться з наступних відомств:

Міністерство фінансів;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство освіти та науки;

Міністерство охорони здоров’я;

Міністерство юстиції;

Державна податкова служба;

Державна судова адміністрація.

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