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Єдиний туристичний реєстр – коли запустять і для чого він потрібен

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Журналіст
Єдиний туристичний реєстр – коли запустять і для чого він потрібен

Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив постанову №754, згідно якої вводиться Єдиний туристичний реєстр. Що про це відомо.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Що таке Єдиний туристичний реєстр

Згідно з постановою Кабінету міністрів №754 від 28 червня 2024 року “Деякі питання ведення Єдиного туристичного реєстру”, йдеться про інформаційно-комунікаційну систему, яка забезпечуватиме облік:

  • суб’єктів туристичної діяльності
  • об’єктів туристичної інфраструктури
  • статистичної інформації у сфері туризму та курортів

Такий облік буде забезпечуватися шляхом створення, збирання, розміщення, накопичення, оброблення реєстрових даних, надання реєстрової інформації, захисту, електронної інформаційної взаємодії, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі.

“Установити, що датою початку функціонування Єдиного туристичного реєстру є 1 січня 2025 року”, – йдеться у документі.

При цьому ведення реєстру доручається Державному агентству розвитку туризму.

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР) визначає:

  • його структуру, функціонування та адміністрування
  • процедуру формування та внесення інформації про суб’єктів туристичної діяльності
  • електронну (технічну та інформаційну) взаємодію між публічними електронними реєстрами, іншими електронними інформаційними ресурсами, автоматизованими системами
  • оприлюднення інформації

“Реєстр призначений для створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг та забезпечення суб’єктів господарювання, державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших осіб достовірною інформацією про суб’єктів туристичної діяльності та об’єкти туристичної інфраструктури”, – уточнив нардеп у своєму Telegram.

Єдиний туристичний реєстр – коли запустять і для чого він потрібен

Єдиний туристичний реєстр – коли запустять і для чого він потрібен

Для чого і кому потрібен Єдиний туристичний реєстр

“Коли у 2020 році новостворене Державне агентство розвитку туризму отримало від колег із Міністерства економіки України ліцензійні справи та документи, які стосуються категоризації готелів, у будівельних мішках, стало зрозуміло, що цифровізація сфери є нагальною необхідністю”, – розповіла у коментарі РБК-Україна голова Держагентства Мар’яна Олеськів.

Тоді Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) почало активно співпрацювати з профільним Комітетом ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики – щоб змінити галузь на краще та встановити для тих, хто має до неї відношення, зрозумілі й справедливі правила.

“Саме ці напрацювання лягли в основу нового закону “Про туризм”, в якому прописане наше бачення Єдиного туристичного реєстру”, – уточнила очільниця ДАРТ.

Олеськів пояснила, що туроператори завдяки ЄТР зможуть:

  • подавати необхідні для ліцензії документи у цифровому форматі (зокрема і фінансову гарантію, яка буде верифікуватися банками й страховими компаніями)
  • легко поновлювати ліценцію щороку

Готелі та інші засоби розміщення зможуть в ЄТР реєструватися й отримувати відповідні категорії.

“Там же вони зможуть надавати повну інформацію про те, скільки відвідувачів у той чи інший період вони приймали”, – додала Мар’яна Олеськів.

Водночас українці зможуть:

  • бачити в реєстрі готелі, які дійсно категоризовані
  • відстежувати всіх туристичних операторів, чия ліцензія є чинною

“Якщо цієї інформації немає, то назва компанії чи готелю буде світитися червоним”, – зазначила голова Державного агентства розвитку туризму.

Для того, щоб запустити ЄТР у роботу, урядовці повинні схвалити проект постанови щодо порядку ведення Єдиного туристичного реєстру, який розробили фахівці ДАРТ.

“Як тільки всі бюрократичні процедури будуть завершені, ЄТР буде запущено в роботу”, – зауважила голова ДАРТ.

За її словами, після запуску реєстру розроблена система дозволить готелям в електронному вигляді подавати документи на категоризацію, а туроператорам – подавати свої статистичні звіти.

“Щойно буде прийнято новий закон “Про туризм”, ЄТР зможе функціонувати повноцінно – як зручний інструмент, що полегшує роботу усіх учасників туристичного ринку та дозволяє державі здійснювати моніторинг їхньої діяльності з одного боку, допомагаючи та захищаючи – з іншого”, – підсумувала Мар’яна Олеськів.

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