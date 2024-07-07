Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив постанову №754, згідно якої вводиться Єдиний туристичний реєстр. Що про це відомо.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Що таке Єдиний туристичний реєстр

Згідно з постановою Кабінету міністрів №754 від 28 червня 2024 року “Деякі питання ведення Єдиного туристичного реєстру”, йдеться про інформаційно-комунікаційну систему, яка забезпечуватиме облік:

суб’єктів туристичної діяльності

об’єктів туристичної інфраструктури

статистичної інформації у сфері туризму та курортів

Такий облік буде забезпечуватися шляхом створення, збирання, розміщення, накопичення, оброблення реєстрових даних, надання реєстрової інформації, захисту, електронної інформаційної взаємодії, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі.

“Установити, що датою початку функціонування Єдиного туристичного реєстру є 1 січня 2025 року”, – йдеться у документі.

При цьому ведення реєстру доручається Державному агентству розвитку туризму.

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР) визначає:

його структуру, функціонування та адміністрування

процедуру формування та внесення інформації про суб’єктів туристичної діяльності

електронну (технічну та інформаційну) взаємодію між публічними електронними реєстрами, іншими електронними інформаційними ресурсами, автоматизованими системами

оприлюднення інформації

“Реєстр призначений для створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг та забезпечення суб’єктів господарювання, державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших осіб достовірною інформацією про суб’єктів туристичної діяльності та об’єкти туристичної інфраструктури”, – уточнив нардеп у своєму Telegram.

Єдиний туристичний реєстр – коли запустять і для чого він потрібен

Для чого і кому потрібен Єдиний туристичний реєстр

“Коли у 2020 році новостворене Державне агентство розвитку туризму отримало від колег із Міністерства економіки України ліцензійні справи та документи, які стосуються категоризації готелів, у будівельних мішках, стало зрозуміло, що цифровізація сфери є нагальною необхідністю”, – розповіла у коментарі РБК-Україна голова Держагентства Мар’яна Олеськів.

Тоді Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) почало активно співпрацювати з профільним Комітетом ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики – щоб змінити галузь на краще та встановити для тих, хто має до неї відношення, зрозумілі й справедливі правила.

“Саме ці напрацювання лягли в основу нового закону “Про туризм”, в якому прописане наше бачення Єдиного туристичного реєстру”, – уточнила очільниця ДАРТ.

Олеськів пояснила, що туроператори завдяки ЄТР зможуть:

подавати необхідні для ліцензії документи у цифровому форматі (зокрема і фінансову гарантію, яка буде верифікуватися банками й страховими компаніями)

легко поновлювати ліценцію щороку

Готелі та інші засоби розміщення зможуть в ЄТР реєструватися й отримувати відповідні категорії.

“Там же вони зможуть надавати повну інформацію про те, скільки відвідувачів у той чи інший період вони приймали”, – додала Мар’яна Олеськів.

Водночас українці зможуть:

бачити в реєстрі готелі, які дійсно категоризовані

відстежувати всіх туристичних операторів, чия ліцензія є чинною

“Якщо цієї інформації немає, то назва компанії чи готелю буде світитися червоним”, – зазначила голова Державного агентства розвитку туризму.

Для того, щоб запустити ЄТР у роботу, урядовці повинні схвалити проект постанови щодо порядку ведення Єдиного туристичного реєстру, який розробили фахівці ДАРТ.

“Як тільки всі бюрократичні процедури будуть завершені, ЄТР буде запущено в роботу”, – зауважила голова ДАРТ.

За її словами, після запуску реєстру розроблена система дозволить готелям в електронному вигляді подавати документи на категоризацію, а туроператорам – подавати свої статистичні звіти.

“Щойно буде прийнято новий закон “Про туризм”, ЄТР зможе функціонувати повноцінно – як зручний інструмент, що полегшує роботу усіх учасників туристичного ринку та дозволяє державі здійснювати моніторинг їхньої діяльності з одного боку, допомагаючи та захищаючи – з іншого”, – підсумувала Мар’яна Олеськів.

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