З 1 липня українці у Польщі отримуватимуть допомогу по-новому. Відповідні зміни були підписані у червні польським президентом.

У Польщі змінили умови надання допомоги переселенцям з України. Відповідні зміни у червні підписав президент Анджей Дуда.

Про це розповідають “Новини України – НСН” із посиланням на публікацію Media Room.

Зміни для українців у Польщі – що потрібно знати

Продовжено термін захисту біженців

Законність перебування громадян України в Польщі буде продовжена до 30 вересня 2025 року.

Переселенці надалі зможуть розраховувати на підтримку щодо розміщення, але є деякі зміни.

Змінили умови розміщення біженців

Уже з 1 липня розміщувати біженців можна буде лише в колективних закладах розміщення, які утримуються за розпорядженнями воєвод. Водночас з цієї дати закінчується період, за який виплачується грошова допомога на проживання та харчування громадянина України у приватному житловому приміщенні. Подати заяви про відшкодування збитків, завданих до 30 червня цього року, можна до кінця липня. Заявки, подані протягом цього періоду, розглядатимуться на поточних умовах.

Протягом останніх місяців кількість претендентів на цю пільгу зменшується, а резерв місць у колективних закладах розміщення збільшується. Тому прийнято рішення припинити цю форму допомоги.

Однак українці, які все ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Громадянам України нададуть вільне місце в колективному закладі розміщення, пристосованому до потреб даного біженця.

Українці у Польщі – з 1 липня діятимуть нові умови надання допомоги біженцям

Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління. При цьому у Польщі досі діють різні види колективних закладів розміщення, в тому числі призначені, наприклад, для груп, які потребують особливих умов.

Підтримка біженців з обмеженими можливостями

Українці з інвалідністю, все ще можуть розраховувати на підтримку. Згідно з новими правилами, кожен воєвода зможе підписати додаткову угоду з громадсько-корисними організаціями. Він гарантуватиме проживання людей з обмеженими можливостями, осіб, які за ними доглядають, та людей похилого віку на особливих умовах.

Вимога щодо мінімальної кількості осіб (10), які повинні перебувати в даному колективному закладі розміщення, не поширюється на заклади, які перебувають у постійній власності чи управлінні суб’єктів державного фінансового сектору. Для підписання такого договору з воєводою громадсько-корисна організація має існувати не менше 24 місяців.

Ще про зміни

З 1 липня набули чинності наступні зміни:

виплати за програмою Dobry Start (одноразова допомога у розмірі 300 злотих батькам школярів для придбання шкільного приладдя) тепер даватимуть, якщо дитина виконуватиме обов’язкову шкільну програму чи програму дошкільного закладу;

студенти зможуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови не більше трьох років;

документи на PESEL потрібно подавати одразу після перетину кордону (раніше це можна було зробити протягом 30 днів). Також послуга виготовлення фотографії при оформленні PESEL стає платною;

скасовується одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих;

фінансування на проживання та харчування біженців, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливим на підставі договору з воєводою або органом місцевого самоврядування;

запроваджуються окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України (зокрема, якщо перебування конкретної особи на території Польщі несе загрозу для безпеки країни);

у школах запрацюють асистенти, які допомагатимуть іноземним дітям, які не знають польської мови або володіють нею на недостатньому рівні.

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