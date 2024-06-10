У МВС розповіли, що українці можуть відновити чи обміняти водійське посвідчення онлайн. Як замовити послугу.

Про це розповідають Новини України – НСН.

У пресслужбі МВС повідомили, що нове посвідчення водія можна обміняти чи відновити через кабінет водія та мобільний застосунок “Дія”. Також доступна послуга із замовлення електронного посвідчення без друку пластикового бланку.

Алгоритм дій для обміну або відновлення документа через “Кабінет водія”:

Зайти на відповідний сайт.

Обрати розділи “Електронні послуги” та “Відновлення та обмін посвідчення”, а потім кнопку “Замовити”.

Вказати причину обміну або відновлення водійського посвідчення (зміна персональних даних, закінчення терміну дії, пошкодження, втрата).

Обрати тип посвідчення: звичайне пластикове чи електронне.

Перевірити інформацію.

Підписати документ.

Додати відскановані копії документів, що підтверджують зміну персональних даних.

Обрати спосіб отримання: у відділенні Укрпошти, кур’єром або у сервісному центрі МВС.

Поставити цифровий підпис.

Здійснити оплату.

Відстежувати статус заявки у розділі “Мої послуги”.

Орієнтовна вартість пластикового водійського посвідчення без врахування банківських послуг — 572 грн, електронного посвідчення — 230 грн. Окремо слід сплатити послуги логістики.

Водійське посвідчення онлайн – як обміняти чи відновити документ

Обмін та відновлення водійського посвідчення у “Дії”:

Зайдіть у меню “Послуги” та оберіть “Заміну водійського посвідчення” або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському посвідченні та оберіть вкладку “Замінити посвідчення”.

Вкажіть причину заміни документа;

Вкажіть або підтвердьте реєстрацію у квартирі чи будинку;

Оберіть тип посвідчення: пластик+цифрове або цифрове (Е-посвідчення).

Оберіть спосіб отримання (відділенні Укрпошти, кур’єром або у сервісному центрі МВС.

Підтвердьте або вкажіть контактні дані;

Підпишіть заяву.

Сплатіть послугу протягом 10 хвилин;

Слідкуйте за статусом заявки та очікуйте сповіщення про готовність або доставку водійського посвідчення.

Послуга надається Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та за підтримки ДП “Інфотех”.

Наголошено, що обмін посвідчення в онлайн-режимі доступний, якщо в електронній базі достатньо даних та відображається фото заявника. Послуга також доступна у будь-якому сервісному центрі МВС.

Консультації доступні за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у соцмережах – Інстаграм та Фейсбук.

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