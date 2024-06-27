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Cуспільство

Чому Міноборони проти продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних

Автор -
Журналіст
Чому Міноборони проти продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних

У Міноборони пояснили, чому виступили проти того, щоб продовжити терміни оновлення даних для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна.

«Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину», – заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Чому Міноборони проти продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних

Чому Міноборони проти продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних

Військовозобов’язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК, у ЦНАП та у мобільному застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни для цього ще на три місяці недоцільно.

«Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та «Резерв+», де це можна зробити за лічені хвилини», – сказав Лазуткін.

Речник Міноборони уточнив, що оновити свої дані в один із перелічених способів можуть абсолютно усі військовозобов’язані, призовники та резервісти.

«Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину», – зазначив Лазуткін.

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