У Міноборони пояснили, чому виступили проти того, щоб продовжити терміни оновлення даних для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна.

«Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину», – заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Чому Міноборони проти продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних

Військовозобов’язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК, у ЦНАП та у мобільному застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни для цього ще на три місяці недоцільно.

«Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та «Резерв+», де це можна зробити за лічені хвилини», – сказав Лазуткін.

Речник Міноборони уточнив, що оновити свої дані в один із перелічених способів можуть абсолютно усі військовозобов’язані, призовники та резервісти.

«Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину», – зазначив Лазуткін.

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