Українцям пояснили, чим відрізніється оновлення даних у ТЦК і ЦНАП і чи є рівнозначними видані документи.

Послугу оновлення даних в ЦНАП почали надавати після набрання чинності законом про мобілізацію. Документи, видані в ТЦК і ЦНАП є рівнозначними.

Про це розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Оновлення даних – які документи видають

Наталя Шамрай розповіла, що витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК – це рівнозначні документи.

“Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в “Резерв+”, або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток”, – пояснює вона.

Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за ним ідентифікують військовозобов’язаного.

“Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку “Резерв+”, в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив”, – каже Шамрай

Чим відрізняється оновлення даних у ТЦК і ЦНАП і який документ дають

Як військовозобов’язаному оновити дані

Через застосунок “Резерв +”

Завантажити додаток через App Store чи Google Play.

Авторизуватися за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.

Підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.

Перевірити правильність всіх даних.

Через ЦНАП

Треба прийти до ЦНАПу та надати актуальні дані про себе.

Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр “Оберіг”.

Військовозобов’язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

ТЦК та СП

До місцевого ТЦК СП треба прийти з необхідними документами: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, медичні документи, довідка про освіту.

Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації то треба взяти документи, які підтверджують це.

Варто підготувти медичні документи. За наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.

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