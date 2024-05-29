Українцям пояснили, чим відрізніється оновлення даних у ТЦК і ЦНАП і чи є рівнозначними видані документи.
Послугу оновлення даних в ЦНАП почали надавати після набрання чинності законом про мобілізацію. Документи, видані в ТЦК і ЦНАП є рівнозначними.
Про це розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.
Оновлення даних – які документи видають
Наталя Шамрай розповіла, що витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК – це рівнозначні документи.
“Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в “Резерв+”, або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток”, – пояснює вона.
Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за ним ідентифікують військовозобов’язаного.
“Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку “Резерв+”, в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив”, – каже Шамрай
Чим відрізняється оновлення даних у ТЦК і ЦНАП і який документ дають
Як військовозобов’язаному оновити дані
Через застосунок “Резерв +”
- Завантажити додаток через App Store чи Google Play.
- Авторизуватися за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.
- Підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.
- Перевірити правильність всіх даних.
Через ЦНАП
- Треба прийти до ЦНАПу та надати актуальні дані про себе.
- Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр “Оберіг”.
- Військовозобов’язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
ТЦК та СП
- До місцевого ТЦК СП треба прийти з необхідними документами: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, медичні документи, довідка про освіту.
- Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації то треба взяти документи, які підтверджують це.
- Варто підготувти медичні документи. За наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.
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