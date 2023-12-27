Російські окупанти змінили тактику запуску «Шахедів». Ворожі дрони мають складні траєкторії руху

Тепер маршрути ворожих дронів намагаються прокладати через житлові квартали.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє НСН з посиланням на «Суспільне».

Вона висловила думку, що таким чином російська армія намагається вишукувати системи ППО.

«Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, аби виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальної шкоди. Протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів. Там, де в принципі не може бути розміщено стаціонарних систем ППО», — пояснила речниця.

Окупанти змінили тактику запуску «Шахедів» – Гуменюк пояснила, в чому небезпека

Гуменюк зазначила, що уламки збитого дрона часто продовжують палати та під час падіння можуть спровокувати пожежу. Також вони можуть завдавати суттєвих руйнувань, бо військові не завжди знищують у повітрі бойову частину.

Як відомо, в ніч на середу, 27 грудня, окупанти атакували Одесу «Шахедами». Внаслідок атаки загинуло дві людини та ще четверо було травмовано. Збитий безпілотник впав на домівки місцевих мешканців та спричинив сильну пожежу.

Раніше мі повідомляли про те, що українські захисники констатують тенденцію до збільшення окупантами хімічних атак.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

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