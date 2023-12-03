Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня – що відомо

Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь»

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

Вона обіймала цю посаду з квітня 2022 року. У коментарі «Суспільному» Гуменюк казала, що її переводять у підрозділ Морської охорони Державної прикордонної служби.

Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

У листопаді «Детектор медіа» писав про імовірне про звільнення Гуменюк у звʼязку з «великими трансформаціями в структурі». Зокрема, джерела видання казали, що можливе перепідпорядкування частини апарату Головнокомандувача ЗСУ до Генштабу ЗСУ. Згодом, у «Детектор медіа» спростували інформацію про те, що вона йде з посади й зазначили, що зміни стосуватимуться її обовʼязків.

За даними аналітиків «Детектора медіа», протягом жовтня 2023 року вона встановила рекорд як речниця — відвідала 54 етери національного телемаратону протягом місяця. Це в середньому 1,7 появи на день.

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