Окупанти страждають від літньої спеки, бо досі мають лише утеплену форму – СБУ

Окупанти страждають від літньої спеки, яка їх деморалізує. Загарбники досі мають лише утеплену форму, тож їх шкварить не лише ЗСУ, а й сонце

Російські військові скаржаться, що потерпають від спеки, адже досі мають лише утеплену форму.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупантів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live

Сюрприз для окупантів

Солдати російської армії потерпають в Україні від спеки, адже досі мають лише утеплену форму, в якій і заїхали на територію нашої державти у лютому. Нове обмундирування їм ніхто не поспішає завозити.

“У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть”, – розповів рашист.

Окрім того, окупант поскаржився, на щоденні втрати серед своїх та відсутність ротації.

Тож, перефразовуючи стару пісню, можемо сказати: Окупант, «бери шинель – иди домой!». Бо остаточно «спечешся» на українській землі.

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