Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну – хто і як може отримати документ

З 14 листопада набирає чинності постанова уряду щодо оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В Державній міграційній службі розповіли як українці зможуть отримати відповідний документ

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко під час брифінгу розповіла, за якою процедурою відповідні документи видаватимуться громадянам України, передає кореспондент УНН.

Про це інформує NNS

“Цей експериментальний проект допоможе міграційній службі ідентифікувати та повернути на батьківщину наших громадян. Оформлення та видача посвідчень на повернення в Україну буде видаватися без присутності цих громадян. Зокрема, за зверненнями їхніх родичів, представників або за зверненням Мінреінтеграції”, – зазначила вона.

Мінреінтеграції повідомило, що українці з окупованих територій, які втратили свої документи, зможуть повернутися з-за кордону за наявності свідоцтва про народження.

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