Новий штраф для водіїв – за яке порушення доведеться сплатити 850 гривень

В Україні пропонують ввести новий штраф для водіїв. За що доведеться сплатити від 510 до 850 гривень

Народні депутати підготували зміни до деяких законодавчих актів щодо водіїв. Зокрема, пропонується ввести штрафи від 510 до 850 гривень за перевезення в авто тварин.

Як повідомляє НСН, законопроект зареєстрований у Раді за номером 9016.

В Україні пропонують ввести новий штраф для водіїв

Автори документів зазначають, що дедалі більше громадян обирають не залишати домашніх вихованців будинку, а брати їх із собою у подорожі та поїздки, але нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Щоб уникнути цього, слід серйозніше підходити до безпечного перевезення тварин.

Зокрема, практика під час керування транспортним засобом тримати на колінах, на руках чи руках собак невеликих порід, спостерігається у жінок. Але тварина може відволікати водія, а якщо авто різко зупиниться чи зіткнеться, то улюбленець перетвориться на “снаряд”, який може не лише травмувати інших пасажирів, пошкодити салон, а й спричинити серйозні травми або загибель.

Наприклад, собака в 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг, якщо удар стався під час руху авто зі швидкістю 50 км/год.

Тому цією ініціативою хочуть запровадити штрафи за перевезення тварин таким чином, що заважає керуванню авто та дотримання водієм правил дорожнього руху. Сума штрафу передбачає 510 гривень, а за повторне порушення – 850 гривень.

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