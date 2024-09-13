Новий міністр культури закликав полегшити подорожі за кордон для митців

Новий Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький виступає за створення умов, які полегшать подорожі за кордон для митців.

Про це він повідомив під час форуму “Україна відкрита світу”, пише “Укрінформ”, передають “Новини України – НСН”.

“Завдання міністерства – створити умови, щоб кожен митець міг спокійно і на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки”, – зазначив Точицький.

Міністр також підкреслив, що західні партнери готові підтримувати фінансування таких культурних ініціатив.

За його словами, важливо навчитися правильно формулювати стратегію поїздок і переконувати міжнародних колег у необхідності фінансової підтримки.

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“Нам потрібно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти від тієї чи іншої поїздки та як зробити це можливим за рахунок підтримки наших партнерів”, – підкреслив Точицький.

Водночас Точицький заявив, що «вірить в українського діяча культури» й те, що українське мистецтво «було, є і буде набагато сильнішим за російську зброю і російські гроші».

Як ми повідомляли раніше, 5 вересня Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій. Віньпочинав свою кар’єру як аташе. Був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу.

До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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