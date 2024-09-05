Нові призначення посадовців сьогодні в Україні: список

Сьогодні в Україні відбулися нові призначення посадовців. Верховна Рада звільнила шість міністрів та призначила дев’ять. Рішення ухвалювалсь протягом 4-5 вересня.

Про нові призначення посадовців сьогодні в Україні розповідають “Новини України – НСН”.

Міністерство закордонних справ

Новим міністром закордонних справ став Андрій Сибіга. Він за час своєї роботи на дипломатичній службі обіймав посади аташе, директора Департаменту консульської служби МЗС, посла України в Туреччині.

З 2021 до 2024 року Сибіга був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. З 2024-го був першим заступником міністра закордонних справ України.

Міністерство юстиції

Новим міністром юстиції України стала Ольга Стефанішина. За сумісництвом вона залишається віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Міністерство розвитку громад і територій України

Верховна Рада призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад і територій України. З минулого року Кулеба був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До того очолював Київську ОВА.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Міністерсом захисту довкілля та природних ресурсів України стала Світлана Гринчук. На цю посаду вона перейшла з поста заступниці міністра енергетики.

У 2022 році Гринчук також працювала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема, опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

Міністерство молоді та спорту

Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту — до цього він був виконувачем обов’язків. За свою кар’єру Бідний встиг попрацювати тренером, помічником керівника юридичної компанії, менеджером з продажу тощо.

Міністерство культури

Новим міністром культури став Микола Точицький. Раніше він був консулом, послом України у Бельгії, заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Міністерство у справах ветеранів

Міністеркою у справах ветеранів призначили Наталію Калмикову — заступницю міністра оборони з питань соціального розвитку.

За останні 20 років встигла пропрацювати лікарем-інтерном, консультантом із медичних питань, консультантом із маркетингу, менеджером благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим”».

Із червня до грудня 2021 року була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ. До вересня 2023 року — виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Главою Мінстратегпрому призначили Германа Сметаніна — гендиректора «Української оборонної промисловості».

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Мінагрополітики очолив Віталій Коваль. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. До цього Коваль був на посаді голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Інші призначення сьогодні в Україні

Ірина верещук переходить в Офіс президента. Її звільнили з посади віцепрем’єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виконуючим обов’язки генерального директора “Укроборонпром” призначено Олега Гуляка. Раніше компанію очолював Герман Сметанін.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк.

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