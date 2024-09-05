Рада звільнила Кулебу і Верещук – куди їх тепер?

Рада звільнила Кулебу і Верещук з постів, відповідно, міністра і Віцепрем’єр-міністра України сьогодні, 5 вересня.
Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням, зокрема, на нардепа Ярослава Железняка.
Рада звільнила Кулебу
У четвер, 5 вересня, Верховна Рада погодила відставку Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ.
За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.
Самого чиновника на засіданні не було
Нардепка Ірина Геращенко прокомпентувала відсутність Кулеби, заявивши, що “Це неповага до парламенту і відверто неєвропейська позиція”.
Рада звільнила Верещук
Також Верховна Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірину Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
За проголосували 255 депутатів.
Ірина Верещук на свої звільнення прийшла.
Куди тепер Кулеба і Верещук?
Зазначимо, що вчора зміни у Кабміні і Офісі президента прокоментував глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Він розповів, кого і куди планують призначити.
За словами Арахамії, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:
- МЗС – Андрій Сибіга.
- Мінрегіон-віцепремʼєр – Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.
- Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції – Ольга Стефанішина.
- Мінвет – Наталія Калмикова.
- Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.
- Мінагро – Віталій Коваль.
- Мінмолоді – Матвій Бідний.
- Мінекології – Світлана Гринчук.
- Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
- Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП.
Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити., – додав Арахамія
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