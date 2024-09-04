Кого з міністрів сьогодні звільнила Рада, а кого не змогла: список

Стало відомо, кого з міністрів сьогодні звільнила Рада, а кого не змогла відправити у відставку.

«Новини України – НСН» розповідають про це.

Кого з міністрів сьогодні звільнила Рада

Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Ольга Стефанішина більше не Віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції.

Дениса Малюську звільнено з посади Міністра юстиції України.

Також звільнено міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За звільнення Стрільця проголосували 244 нардепи, Стефанішиної – 241, Малюськи – 249, Камишіна – 243.

Кого з посадовців Рада звільнити не змогла

У ВР терміново відклали звільнення Кулеби з посади Міністра закордонних справ України. Крім того, народні обранці провалили відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки (205 голосів), звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України (225 голосів) та звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністерки – Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (214 голосів).

Нагадаємо, Троє міністрів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції та голова ФДМУ подали у відставку

Президент Зеленський анонсував зміни у складі Уряду та свого Офісу найближчим часом.

Ще новини України: Сили безпілотних систем включать у структуру ЗСУ – Рада підтримала законопроект