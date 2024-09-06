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Чи планують закрити телемарафон – відповів міністр культури Точицький

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Журналіст
Чи планують закрити телемарафон – відповів міністр культури Точицький

Новий міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький відповів, чи планують закрити телемарафон.

Микола Точицький виступає за збереження загальнонаціонального марафону “Єдині новини”.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

На засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Точицький перед призначенням зазначив, що телемарафон буде, але потрібно шукати іншу форму для зацікавлення громадськості..

“Що стосується марафону – він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І також дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо”, – сказав Точицький.

Чи планують закрити телемарафон – відповів міністр культури Точицький

Чи планують закрити телемарафон – відповів міністр культури Точицький

Він зазначив, що буде готовий надалі обговорити з комітетом питання телемарафону.

Як мі повідомляли раніше, 5 вересня Верховна Рада призначила Миколау Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.

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