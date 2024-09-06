Чи планують закрити телемарафон – відповів міністр культури Точицький

Микола Точицький виступає за збереження загальнонаціонального марафону “Єдині новини”.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

На засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Точицький перед призначенням зазначив, що телемарафон буде, але потрібно шукати іншу форму для зацікавлення громадськості..

“Що стосується марафону – він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І також дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо”, – сказав Точицький.

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Він зазначив, що буде готовий надалі обговорити з комітетом питання телемарафону.

Як мі повідомляли раніше, 5 вересня Верховна Рада призначила Миколау Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.

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