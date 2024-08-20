Працівники сфери культури та інформаційної сфери зможуть долучатися до кадрового резерву для роботи на ДОТ. Уряд ухвалив відповідну постанову сьогодні, 20 серпня.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».

Сьогодні Уряд ухвалив постанову «Про затвердження Порядку створення резерву працівників сфери культури та інформаційної сфери для роботи на деокупованих територіях України».

Проєкт акту розроблено на виконання доручення Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук за результатами наради з питань створення резерву працівників державних та правоохоронних органів для роботи на ДОТ. Також питання неодноразово розглядалося на засіданнях Координаційного штабу з питань ДОТ під головуванням Віцепрем’єрки.

Працівники сфери культури та інформації зможуть долучитися до кадрового резерву для роботи на ДОТ: подробиці

Ухвалений документ визначає:

порядок формування кадрового резерву, обробки персональних даних осіб, які виявили бажання бути включеними до резерву;

порядок забезпечення установ, організацій, підприємств сфери культури та інформаційної сфери, які відновили роботу на деокупованих територіях кваліфікованими кадрами.

Резерв буде формуватися в електронному вигляді шляхом внесення інформації про претендентів до інформаційно-комунікаційної системи «Резерв працівників сфери культури та інформаційної сфери для роботи на деокупованих територіях України».

Реалізація акту сприятиме:

відновленню сфери культури та інформаційної сфери на ДОТ;

оперативному забезпеченню кадрами установ, організацій, підприємств цієї сфери, які відновлюють свою роботу на ДОТ;

працевлаштуванню працівників, які через воєнні дії втратили роботу;

поверненню ВПО на деокуповані території та забезпеченню їх робочими місцями.

Мінреінтеграції висловлює вдячність команді МКІП, яка розробила проєкт цієї постанови, за плідну роботу, яка пришвидшить відновлення України.

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