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Працівники сфери культури та інформації зможуть долучитися до кадрового резерву для роботи на ДОТ

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Журналіст
Працівники сфери культури та інформації зможуть долучитися до кадрового резерву для роботи на ДОТ

Працівники сфери культури та інформаційної сфери зможуть долучатися до кадрового резерву для роботи на ДОТ. Уряд ухвалив відповідну постанову сьогодні, 20 серпня.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».

Сьогодні Уряд ухвалив постанову «Про затвердження Порядку створення резерву працівників сфери культури та інформаційної сфери для роботи на деокупованих територіях України».

Проєкт акту розроблено на виконання доручення Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук за результатами наради з питань створення резерву працівників державних та правоохоронних органів для роботи на ДОТ. Також питання неодноразово розглядалося на засіданнях Координаційного штабу з питань ДОТ під головуванням Віцепрем’єрки.

Працівники сфери культури та інформації зможуть долучитися до кадрового резерву для роботи на ДОТ: подробиці

Працівники сфери культури та інформації зможуть долучитися до кадрового резерву для роботи на ДОТ

Ухвалений документ визначає:

  • порядок формування кадрового резерву, обробки персональних даних осіб, які виявили бажання бути включеними до резерву;
  • порядок забезпечення установ, організацій, підприємств сфери культури та інформаційної сфери, які відновили роботу на деокупованих територіях кваліфікованими кадрами.

Резерв буде формуватися в електронному вигляді шляхом внесення інформації про претендентів до інформаційно-комунікаційної системи «Резерв працівників сфери культури та інформаційної сфери для роботи на деокупованих територіях України».

Реалізація акту сприятиме:

  • відновленню сфери культури та інформаційної сфери на ДОТ;
  • оперативному забезпеченню кадрами установ, організацій, підприємств цієї сфери, які відновлюють свою роботу на ДОТ;
  • працевлаштуванню працівників, які через воєнні дії втратили роботу;
  • поверненню ВПО на деокуповані території та забезпеченню їх робочими місцями.

Мінреінтеграції висловлює вдячність команді МКІП, яка розробила проєкт цієї постанови, за плідну роботу, яка пришвидшить відновлення України.

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