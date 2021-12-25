Компанія Нова пошта підготувала низку сюрпризів для своїх клієнтів. Нові тарифи почнуть діяти у перший день 2022 року, а також продовжать спеціальні умови на доставку посилок до поштоматів по всій Україні

З 1 січня 2022 року Нова пошта встановить фіксовану ціну на надсилання документів, що дозволить українцям економити гроші на пересиланні паперових довідок та інших важливих паперів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У прес-службі Нової пошти також зазначили, що термін дії максимально вигідного тарифу на доставку посилок у пошти не завершиться наприкінці 2021 року, а буде продовжено після Нового року.

Так, за даними прес-центру Нової пошти, вартість доставки посилок до пошти з 1 січня до березня 2022 року залишиться на рівні 35 гривень. Послуга з доставки документів коштуватиме 40 гривень, до тарифу вже включено вартість фірмового конверту.

Крім того, після Нового року компанія «Нова пошта» вирішила знизити тарифи на доставку посилок у межах одного міста. Тарифи зменшать на 5 – 20 гривень.

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