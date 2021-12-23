Отримав – приміряй: у відділеннях “Нової пошти” встановлять примірювальні

Для тих, хто отримує замовлення від продавців одягу та взуття, у відділеннях “Нової пошти” планують встановити примірювальні кабінки

Кабінки для примірки вже з’явилися у 50 відділеннях у великих містах.

Мережа відділень із примірювальними буде розширюватися. Пробне тестування показало хороші результати. Також компанія надала список відділень, де вже встановлені такі кабінки. Найбільше примірювальних поки що у Києві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

У кожній примірювальній має бути стілець, дзеркало на повний зріст і вішалка для одягу, зазначили в компанії. Що буде з невеликими відділеннями, площі яких може не вистачити для установки кабінок, поки не уточнюється.

До речі, подібна послуга вже не є новою для України. У деяких відділеннях поштової служби Justin примірювальні кабінки з’явилися у 2020 році. Здебільшого це партнерські відділення служби доставки та великих онлайн-магазинів.

Як скористатися примірювальною на пошті

Зайти в примірювальну та перевірити речі можна до оплати посилки з одягом або взуттям.

Перед приміркою оператор “Нової пошти” повинен перевірити весь вміст посилки та підрахувати кількість речей у ній.

Якщо речі не підійшли, клієнт повертається до оператора з примірювальної та оформляє відмову. Якщо в одягу або взутті все гаразд, теж потрібно повернутися до оператора і оплатити замовлення.

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